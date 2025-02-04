ФСБ рассекретила документы, связанные с подготовкой Ялтинской конференции.Эти документы рассказывают о том, как Советский Союз обеспечил высокий уровень безопасности в недавно освобождённом Крыму, несмотря на сжатые сроки организации.
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