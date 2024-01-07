Расстроенный чемодан и кричащий перец: снимки, на которых нам везде мерещатся лица

Иллюзии, однажды увидев которые, уже не "развидишь" Парейдолия или парейдолическая иллюзия – разновидность зрительной иллюзии, при которой мы наделяем неодушевлtнные предметы деталями живого существа, например эмоциями.
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