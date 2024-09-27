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Царьград

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ТАСС: послу Узбекистана сделали представление по ситуации в школе Ташкента

ТАСС: послу Узбекистана сделали представление по ситуации в школе Ташкента

МИД России сделал представление послу Узбекистана после того, как в школе Ташкента учительница побила ребенка, который попроси вести урок русского языка на русском.

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