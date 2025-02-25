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В Госдуме разъяснили права граждан при операциях с долларами старого образца

В Госдуме разъяснили права граждан при операциях с долларами старого образца

Член Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ТАСС рассказал, что у долларовых купюр срока годности нет: все банкноты ФРС США, выпущенные после 1914 года, остаются законным платежным средством.

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