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Царьград

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Российское посольство обвинило Румынию в уклонении от диалога

Российское посольство обвинило Румынию в уклонении от диалога

Российское посольство в Бухаресте заявило о нежелании Румынии обсуждать меры по снижению риска инцидентов на границе с Украиной и в Черном море.

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