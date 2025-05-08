Алекс Сэм

Думаю у наших спецслужб уже всё просчитано, подготовленны планы по ликвидации всех хохлолидеров (вторую букву Л в этом слове можно заменить на букву П) но ВВП почему-то не даёт отмашку. А тут уж не нам решать.