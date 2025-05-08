Бегство из Киева состоялось. "Орешник" уже не поможет. Так что делать России?

Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • ММ
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Комментарии
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Юрий Золотарев
Даже отравленные стрелы из обычного лука - подойдёт, если надо уничтожить НЕлюдей!
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3 час.
Алекс Сэм
Думаю у наших спецслужб уже всё просчитано, подготовленны планы по ликвидации всех хохлолидеров (вторую букву Л в этом слове можно заменить на букву П) но ВВП почему-то не даёт отмашку. А тут уж не нам решать.
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1 час.
М
ММ
Пора тотально зачищать Хохляндию. Типа же план ответки публиковали.. После ликвидации всех коммуникаций, ЖД, тоннелей, электросетей, заводов им просто нечем будет воевать. Надо, чтобы фронт рухнул..
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35 мин.
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