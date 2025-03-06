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Самое страшное пророчество Блаженной Матроны на 2025 год начинает сбываться: «Без войны все умрем»

Самое страшное пророчество Блаженной Матроны на 2025 год начинает сбываться: «Без войны все умрем»

Интересная жизнь с Vera Star Она видела судьбы отдельных людей и целых народов, предсказывала падения империй и мировые войны, исцеляла самых безнадежно больных.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
обычно в период войн или стихийных бедствий появляются вдруг из ниоткуда всякого рода предсказатели,ведьмы,гадалки всех мастей и прочая нечисть..😡
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20 час.
Андрей Павлов
&quot;Придут союзники с Востока...&quot; Уже идут. И как идут! Толпой валят.
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18 час.
Daddy Bo
Обычная в веках клерикальная  спекуляция на незнании судьбы, вере в предсказания и надежде на пророков для поднятия значимости своей организации. Постоянно применяется всеми религиями всего мира с самых древних времён.
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17 час.
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