Самое страшное пророчество Блаженной Матроны на 2025 год начинает сбываться: «Без войны все умрем»

Анастасия Гончарова обычно в период войн или стихийных бедствий появляются вдруг из ниоткуда всякого рода предсказатели,ведьмы,гадалки всех мастей и прочая нечисть..😡

Андрей Павлов "Придут союзники с Востока..." Уже идут. И как идут! Толпой валят.