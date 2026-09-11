Путин: ВВП России с 2023 по 2025 годы увеличился на 10,3%

Президент России Владимир Путин сообщил о превышении среднемировых темпов роста экономики страны в период с 2023 по 2025 год.
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