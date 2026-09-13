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Орловские новости

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В Орле сняли флаг с самого высокого флагштока

В Орле сняли флаг с самого высокого флагштока

С самого высокого флагштока в Орловской области сняли триколор. Об исчезновении флага внимательные горожане стали писать в соцсетях.

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