«Будут покупать только истинные фанаты марки». Инсайдеры рассказали подробности о производстве Lada Niva Sport

АвтоВАЗ готовится возобновить производство Lada Vesta Sportline после корпоративного отпуска, причем машины получат больше опций, чем есть сейчас, а цветовая гамма расширится — к традиционным белому и черному добавятся три варианта металлизированных эмалей — «Борнео», «Платина» и «Кориандр».