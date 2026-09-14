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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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‼️Киев согласился не наносить удары по российским энергообъектам, заявил Трамп 🗣По словам президента США, рост мировых цен на топливо в основном связан с конфликтом на Украине, а не с ситуацией вокруг Ирана.

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