‼️Киев согласился не наносить удары по российским энергообъектам, заявил Трамп 🗣По словам президента США, рост мировых цен на топливо в основном связан с конфликтом на Украине, а не с ситуацией вокруг Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым