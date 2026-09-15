Минобороны: продолжается нанесение ударов по логистике ВСУ в западных регионах Украины

В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Смоленской областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.
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