День открытых дверей.

28 мая 2025 года в 10.00 часов. Приглашаются будущие учащиеся и их родители.Государственное учреждение образования´Бобруйская специальная школа´проводит28 мая 2025 годаПриглашаются будущие учащиеся и их родители.
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