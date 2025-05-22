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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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День открытых дверей.

День открытых дверей.

28 мая 2025 года в 10.00 часов. Приглашаются будущие учащиеся и их родители.Государственное учреждение образования´Бобруйская специальная школа´проводит28 мая 2025 годаПриглашаются будущие учащиеся и их родители.

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