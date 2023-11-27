Из Евпатории эвакуировали более 140 человек в связи со штормом

В МЧС России по Республике Крым сообщили об эвакуации более 140 человек из Евпатории на фоне шторма. «Сотрудниками ведомства совместно с Росгвардией эвакуированы 142 человека из 40 подтопленных домов и приусадебных участков.
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