Китайский Nissan показал внедорожный Pathfnider для путешествий

Портал Autohome поделился фотографиями локализованной модели с ранее невиданными аксессуарами. Вседорожник обрёл «грязевые» шины, силовой багажник со встроенным навесом на крыше, рундук с выдвижными ящиками в багажнике и другие атрибуты для пикника.
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