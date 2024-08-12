Китайский Nissan показал внедорожный Pathfnider для путешествий

Портал Autohome поделился фотографиями локализованной модели с ранее невиданными аксессуарами. Вседорожник обрёл «грязевые» шины, силовой багажник со встроенным навесом на крыше, рундук с выдвижными ящиками в багажнике и другие атрибуты для пикника.