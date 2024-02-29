Уткин жестко раскритиковал «Зенит» за отсутствие воспитанников в составе главной команды

Василий Уткин прокомментировал ситуацию с дефицитом россиян в составе «Зенита». Известный блогер, а в прошлом популярный комментарий Василий Уткин поделился мыслями об отсутствии достаточного количества российских игроков в составе «Зенита».
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