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Сенатор Кастюкевич призвал Макрона готовиться к победе России

Сенатор Кастюкевич призвал Макрона готовиться к победе России

Единственным сценарием завершения конфликта на Украине станет победа России. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к такому исходу, сообщило РИА «Новости».

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