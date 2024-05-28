Единственным сценарием завершения конфликта на Украине станет победа России. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к такому исходу, сообщило РИА «Новости».
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