Sobakaru
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sobakaru

18 подписчиков

+36% поступающих и 300 олимпиадников: вот, кто стоит за успехом кампуса ВШЭ в Петербурге!

+36% поступающих и 300 олимпиадников: вот, кто стоит за успехом кампуса ВШЭ в Петербурге!

Команда вуза готов специалистов будущего, которым не грозит конкуренция с ИИ, а в обновлённой ШИФТ (школе информатики, физики и технологий в Канатном цехе) обучение построено как симуляция работы в реальной IT-компании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии