+36% поступающих и 300 олимпиадников: вот, кто стоит за успехом кампуса ВШЭ в Петербурге!

Команда вуза готов специалистов будущего, которым не грозит конкуренция с ИИ, а в обновлённой ШИФТ (школе информатики, физики и технологий в Канатном цехе) обучение построено как симуляция работы в реальной IT-компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии