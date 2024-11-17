Нельзя так много тратить: ВПК Северной Кореи

Армия артиллерии В связи с подписанием и скорым вступлением в силу договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Россией и Северной Кореей, естественным является вопрос о состоянии ВПК нашего давнего партнёра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии