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На подписках для Xbox корпорация Microsoft выручила в прошлом квартале почти $1 млрд

На подписках для Xbox корпорация Microsoft выручила в прошлом квартале почти $1 млрд

Результаты минувшего квартала в игровом сегменте бизнеса для Microsoft оказались во многом противоречивыми, поскольку совокупная выручка сократилась на 4 % до $3,59 млрд, и продажи непосредственно игровых консолей семейства Xbox сократили профильную выручку на 30 %, но сервис игровых подписок не только увеличил профильную выручку почти до $1 млрд, но и расширил геймерскую аудиторию за предел 500 млн уникальных пользователей.

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