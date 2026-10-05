👨🏫 Крымских учителей отметили почётными званиями и наградами в честь профессионального праздника Шесть педагогов стали заслуженными работниками образования республики, 18 человек удостоены звания «Почётный работник сферы образования Российской Федерации», двое – звания «Почётный работник сферы воспитания детей и молодёжи Российской Федерации».
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