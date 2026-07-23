Оперативники уличили жителя Алтайского края в заготовке 4 килограммов дикорастущей конопли

В Алтайском крае сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Первомайскому району в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2026» получили информацию о возможной причастности 38-летнего жителя одного из сельских населённых пунктов к незаконному обороту запрещённых веществ.