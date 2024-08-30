ФСБ задержала двух колумбийских наемников ВСУ

Федеральная служба безопасности России задержала граждан Колумбии Медину Аранду Хосе Арона и Анте Александера, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины против российской армии в качестве наемников.
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