Возмутительная ситуация на Грушинском фестивале, где конкурсная комиссия ввела запрет на любые патриотические песни, и в особенности, посвященные СВО В числе тех, кому было отказано в выступлении, оказались и участники спецоперации, и даже депутаты губдумы.
Вот для этого и необходимо возродить СМЕРШ
Комментарии
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Ольга Каширина
А что по этому поводу скажет депутат от Самары Хинштейн? И ведь это повторяется от фестиваля к фестивалю. Может быть, Митяев и Хомчик забыли. в какое время они живут? Не пора ли им напомнить об этом?
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10 час.
Леонид Никулин
охренеть-почти 30 лямов из бюджета.....оборзели барды..
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9 час.
СП
Сергей Потемкин
О. Ты только сегодня узнал. Вчера родился?
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7 час.
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