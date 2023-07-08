Спички - не игрушка

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Вот для этого и необходимо возродить СМЕРШ

Вот для этого и необходимо возродить СМЕРШ

Возмутительная ситуация на Грушинском фестивале, где конкурсная комиссия ввела запрет на любые патриотические песни, и в особенности, посвященные СВО В числе тех, кому было отказано в выступлении, оказались и участники спецоперации, и даже депутаты губдумы.

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Комментарии
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Ольга Каширина
А что по этому поводу скажет депутат от Самары Хинштейн?  И ведь это повторяется  от фестиваля к фестивалю.  Может быть,  Митяев и Хомчик забыли. в какое время они живут?  Не пора ли  им  напомнить об этом?
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