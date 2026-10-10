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Муж Арины Шараповой судится за трёхлетнего мальчика, который называет папой другого мужчину

Муж Арины Шараповой судится за трёхлетнего мальчика, который называет папой другого мужчину

Эдуард Карташов, муж телеведущей Арины Шараповой, подал иск — просит признать его биологическим отцом трёхлетнего мальчика.

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