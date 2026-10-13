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ИА Регнум

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Диетолог Русакова рассказала о пользе айвы для иммунитета и кишечника

Диетолог Русакова рассказала о пользе айвы для иммунитета и кишечника

В России проходит сезон айвы — низкокалорийного фрукта, богатого антиоксидантами, витамином С и пищевыми волокнами, которые поддерживают иммунитет и помогают нормализовать работу кишечника.

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