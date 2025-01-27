В Швеции задержано судно за повреждение кабеля в Балтийском море

Судно задержано по подозрению в повреждении подводного оптоволоконного кабеля Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC), проложенного на дне Балтийского моря, сообщает 26 января пресс-служба прокуратуры Швеции.
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