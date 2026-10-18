На выходных пекла блины. Ну, в смысле, как будто бы пекла их я, а уделали меня они. На шестых по счету лохмотьях метнула поварешку в стену и пошла в интернет узнавать, почему эта блинья дрянь бесконечно рвется, и какие успокоительные быстро действуют.
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