На выходных пекла блины. Ну, в смысле, как будто бы пекла их я, а уделали меня они. На шестых по счету лохмотьях метнула поварешку в стену и пошла в интернет узнавать, почему эта блинья дрянь бесконечно рвется, и какие успокоительные быстро действуют.