БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Сроки малые дадут — или вообще отмажут?»: Екатеринбург ждет, что решит суд по поводу зверского избиения выдающегося ученого

«Сроки малые дадут — или вообще отмажут?»: Екатеринбург ждет, что решит суд по поводу зверского избиения выдающегося ученого

Немотивированная агрессия родителей подростков-хулиганов могла стать причиной смерти человека, внесшего огромный вклад в российскую науку Герман Галкин На фото: Аркадий Вагнер, обвиняемый в хулиганстве, во время заседания об избрании ему меры пресечения в Октябрьском районном суде.

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Комментарии
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ЮГ
Юрий Гаврилов
В нашей стране деньги и связи решают всё.Фемида у нас работает по принципу : чего изволите?  Мы увидим приговор суда (если вообще таковой будет) и все дружно убедимся в силе денег и связей. Даже известный учёный пожилого возраста у нас не защищён от произвола бандюганов с деньгами и джипами.
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1 м.
Сергей
Пора вводить ПУБЛИЧНУЮ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ для таких уродов и террористов с изменниками РОДИНЫ!!! Чтоб ТВАРЕЙ вещали на площадях с прямой трансляцией!!
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1 м.