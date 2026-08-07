«Сроки малые дадут — или вообще отмажут?»: Екатеринбург ждет, что решит суд по поводу зверского избиения выдающегося ученого

ЮГ

Юрий Гаврилов

В нашей стране деньги и связи решают всё.Фемида у нас работает по принципу : чего изволите? Мы увидим приговор суда (если вообще таковой будет) и все дружно убедимся в силе денег и связей. Даже известный учёный пожилого возраста у нас не защищён от произвола бандюганов с деньгами и джипами.