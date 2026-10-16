S&P500 Approaching Support At Lower-Medianline-Parallel E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! HowToChart So, the last trade was a nice short from below the White & Orange Centerline, see here: https://www.
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