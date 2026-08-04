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Эксперт назвала способ избежать «эффекта Долиной» при покупке квартиры

Эксперт назвала способ избежать «эффекта Долиной» при покупке квартиры

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова заявила, что после «дела Долиной» российские суды вдвое чаще стали защищать покупателей квартир, однако чтобы не лишиться жилья, приобретателю необходимо проявить разумную осмотрительность.

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