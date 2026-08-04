Эксперт назвала способ избежать «эффекта Долиной» при покупке квартиры

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова заявила, что после «дела Долиной» российские суды вдвое чаще стали защищать покупателей квартир, однако чтобы не лишиться жилья, приобретателю необходимо проявить разумную осмотрительность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии