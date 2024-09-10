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Царьград

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В СИЗО умер фигурант дела о миллионах некачественных сухпайков для МО Котельников

В СИЗО умер фигурант дела о миллионах некачественных сухпайков для МО Котельников

Выяснилось, что в заключении скончался один из фигурантов громкого дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны.

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