Эрик Бикфалви: «Приз лучшего игрока матча отдал Юрию Железнову. Хочу больше играть в атакующий футбол»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился впечатлениями матча «Крылья Советов» — «Урал». - Мы играли в футбол последние 15 минут, когда на поле появилось больше атакующих игроков.

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