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Дед Мороз: кто он такой на самом деле

Дед Мороз: кто он такой на самом деле

Жизнь первая: великий и ужасный Фото: Midjourney Исследователи народного фольклора прочат в предки нашему Деду Зимника — славянское божество, ведающее морозом и холодами Какую-то пару веков назад Дед Мороз детей не радовал, а пугал.

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