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Минометные расчеты армии КНДР используют планшетные терминалы для обмена тактической информацией

Минометные расчеты армии КНДР используют планшетные терминалы для обмена тактической информацией

В публикуемой Пхеньяном хронике учений армии КНДР в нынешнем десятилетии стало все чаще появляться новое военное оборудование.

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