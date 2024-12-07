Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 191 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Главный сумасшедший сша...Трамп перед встре...
  • Сергей Карабухин
    !!! Фашистка Зурабишвили – преступница, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим народом и пе...Захарова рассказа...
  • Сергей Карабухин
    Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много ...В России начали с...

Литва и Латвия не поддержали 15-й пакет антироссийских санкций

Литва и Латвия не поддержали 15-й пакет антироссийских санкций

В пятницу в Евросоюзе не согласовали очередной пакет антироссийских санкций из-за несогласия Латвии и Литвы с продлением юридических оговорок, которые подразумевают возможность продолжения работы западных компаний в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Ну что сказать.... Шпротники впереди планеты всей по поводу санкций против России, вот только потом    будут х...й сосать...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх