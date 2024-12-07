Литва и Латвия не поддержали 15-й пакет антироссийских санкций

В пятницу в Евросоюзе не согласовали очередной пакет антироссийских санкций из-за несогласия Латвии и Литвы с продлением юридических оговорок, которые подразумевают возможность продолжения работы западных компаний в России.
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