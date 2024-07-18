«Жизнь ее никогда больше не будет прежней», — психолог о том, что сейчас чувствует 5-летняя дочь Заворотнюк после потери матери

Огромное количество людей выражает беспокойство за состояние маленькой девочки Милы Чернышевой, которая, хотя и держалась молодцом на прощальной церемонии с Анастасией Заворотнюк, безусловно сильно переживает за изменения, затронувшие ее семью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии