В ВСУ признали, что будут быстро уничтожены после сокращения помощи от США

В ВСУ признают, что в случае сокращения объемов американской помощи после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа им грозит быстрое поражение, пишет Associated Press со ссылкой на командира роты БПЛА украинской 47-й мехбригады с позывным Хаммер.
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