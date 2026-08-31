Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Судья не дрогнула: черную вдову служивого лишили выплат и пристыдили за губы и авто

Судья не дрогнула: черную вдову служивого лишили выплат и пристыдили за губы и авто

Громкое судебное разбирательство, развернувшееся в Рязани, привлекло внимание всей страны своей драматичностью и неожиданными поворотами.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Татьяна Карпова
Татьяна Карпова

Это точно, у меня была клиентка наоборот, ей было 17 лет, ее парень в армии, она от него отказалась  , он вернется ненормальный, а путала  это ПТРС, в любом стрессе, который велик, образуется постстрессовое расстройство личности, которое замечательно лечиться, хотя речь в статье идет об обычном мошенничестве.

Профиль пользователя Severyanin
Severyanin

И вот такое творение станет юристом! Скорее всего малограмотным, потому что заточена на обогащении, и красивой жизни, но амбициозным. Не позавидуешь тем, кто попытается воспользоваться её услугами!

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Если погибший  парень повелся на такую вот ....с губищами, то можно ему, и его родным,  только посочувствовать. Хороший урок для всех наших бойцов.