Судья не дрогнула: черную вдову служивого лишили выплат и пристыдили за губы и авто

Громкое судебное разбирательство, развернувшееся в Рязани, привлекло внимание всей страны своей драматичностью и неожиданными поворотами.
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Это точно, у меня была клиентка наоборот, ей было 17 лет, ее парень в армии, она от него отказалась , он вернется ненормальный, а путала это ПТРС, в любом стрессе, который велик, образуется постстрессовое расстройство личности, которое замечательно лечиться, хотя речь в статье идет об обычном мошенничестве.
А сколько ещё чёрных вдов получают пособие!!¡!!!
таких нужно отрезывать на ногах пальцы по самые уши. тогда будет хоть какой то порядок.
Чатлашка...
Все мозги в губы закачала мерзавка.
И вот такое творение станет юристом! Скорее всего малограмотным, потому что заточена на обогащении, и красивой жизни, но амбициозным. Не позавидуешь тем, кто попытается воспользоваться её услугами!
Если погибший парень повелся на такую вот ....с губищами, то можно ему, и его родным, только посочувствовать. Хороший урок для всех наших бойцов.