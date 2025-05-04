Документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» будет показан 4 мая в 21:00

Телеканал «Россия 1» показал фрагмент Программа «Вести недели» на телеканале «Россия 1» в это воскресенье выходит в эфир на час раньше, в 19:00 вместо 20:00, чтобы создать зрителям более комфортные условия для просмотра документального фильма «Россия.
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