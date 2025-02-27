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В России придумали новую систему навигации для БПЛА

Российские инженеры придумали новую сверхточную систему навигации для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которой не нужны Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) или Global Positioning System (GPS).

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