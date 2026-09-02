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Шоу-бизнес: «Водка превратила её ведьминскую красоту в злобу»: Почему Принц из «Золушки» так долго искал свою любовь

Шоу-бизнес: «Водка превратила её ведьминскую красоту в злобу»: Почему Принц из «Золушки» так долго искал свою любовь

Алексей Консовский для многих навсегда остался Принцем из «Золушки» — молодым, влюбленным и каким-то совсем неземным.

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