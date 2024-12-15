Киевский режим открыл доступ международным инвестиционным фондам к основным активы Украины.Киевский режим распродаёт основные активы страны международным инвестфондам, сообщает немецкое издание Die Junge Welt.
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