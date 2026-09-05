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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов-младший не попал в состав СКА на матч с «Ладой». Форвард еще не подписал полноценный контракт с клубом

Игорь Ларионов-младший не попал в состав СКА на первый матч в сезоне. Клуб из Санкт-Петербурга сегодня примет «Ладу» в рамках FONBET КХЛ.

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