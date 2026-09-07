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SPLETNIK

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Сарик Андреасян и Лиза Моряк назвали сына как графа Монте-Кристо

Сарик Андреасян и Лиза Моряк назвали сына как графа Монте-Кристо

Сарик Андреасян и Лиза Моряк назвали своего сына, который появился на свет 3 сентября, как главного героя одноимённого романа Александра Дюмы, графа Монте-Кристо (Эдмона Дантеса), — Эдмоном.

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