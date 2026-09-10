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Царьград

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Рейтер: Август 2023 установил в истории рекорд жары

Рейтер: Август 2023 установил в истории рекорд жары

Агентство Рейтер сообщает: август 2023 установил новый температурный рекорд, сравнявшись с июлем 2023 года, со средней глобальной температурой 16,96°C.

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