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Салихова заявила, что отстранение Радимова в 2004 году нельзя сравнить с наказанием Джикии

Салихова заявила, что отстранение Радимова в 2004 году нельзя сравнить с наказанием Джикии

Зарема Салихова, жена бывшего владельца и президента московского "Спартака" Леонида Федуна, ответила ветерану петербургского "Зенита" Владиславу Радимову, призвавшего ее перестать лить слезы из-за несправедливого судейства матчей красно-белых.

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