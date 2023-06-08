Салихова заявила, что отстранение Радимова в 2004 году нельзя сравнить с наказанием Джикии

Зарема Салихова, жена бывшего владельца и президента московского "Спартака" Леонида Федуна, ответила ветерану петербургского "Зенита" Владиславу Радимову, призвавшего ее перестать лить слезы из-за несправедливого судейства матчей красно-белых.
Зарема Салихова, жена бывшего владельца и президента московского "Спартака" Леонида Федуна, ответила ветерану петербургского "Зенита" Владиславу Радимову, призвавшего ее перестать лить слезы из-за несправедливого судейства матчей красно-белых.
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