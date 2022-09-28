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В Томске сотрудники полиции и представители ЮИД провели для школьников конкурс велосипедистов «Безопасное колесо»

На площадке перед Дворцом творчества детей и молодежи состоялся конкурс велосипедистов «Безопасное колесо», участниками которого стали около 100 учащихся 2-8 классов из образовательных учреждений города Томска.

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