Диана Панченко: Удары по НПЗ России поднимают цену ее же нефти

Что означает блокировка Ормуза для Европы и Китая? Как удары по российским НПЗ влияют на цену российской нефти? Почему Saudi Aramco отменила часть поставок нефти в Европу в сентябре? И какие события исторического масштаба нам предстоит наблюдать? На прошлой неделе я написала два поста.
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