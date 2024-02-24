Контрнаступление ВСУ окончательно отменилось: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 24 февраля 2024 года Юлия СоколоваВоенные Украины покинули свои позиции на Работинском выступе, который держали с лета.
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